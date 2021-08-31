Usta oyuncu Ed Asner hayatını kaybetti

Sinema Oyuncuları Birliği’nin eski başkanı olan Ed Asner, vefat etti. Ölüm nedeni açıklanmayan Asner, ilk olarak 1970 yılında yayınlanan ve 7 sezon süren The Mary Tyler Moore Show'daki haber sunucusu rolüyle orta yaşlarında şöhreti yakaladı.

Asner, daha sonra Lou Grant adlı 5 sezonluk bir dizide başrol oynadı.

Emmy tarihinde kazandığı 7 ödülle rekor sahibi olan Asner, Kökler ve Zengin ile Yoksul dizilerinde rol aldı.

Asner’in filmleri arasında ise Noel Baba’yı oynadığı Elf ile baş karakter Carl Fredricksen’e sesini verdiği animasyon Up yer alıyor.

Ed Asner, son olarak Cobra Kai dizisinde yer almıştı.

‘SADECE O DESTEK VERDİ’



Ünlü film yapımcısı Michael Moore, usta oyuncunun ölümü üzerine Twitter’dan bir anısını paylaştı: “İlk filmim Roger&Me üzerinde çalışıyordum. O kadar umutsuzdum ki, bazı ünlü insanlara mektup yazdım. Sadece biri bana geri döndü; Ed Asner. Dedi ki, ‘Seni tanımıyorum evlat, ama al sana 500 kâğıt. Güzel bir film olacağa benziyor. Ben de bir zamanlar oto tamircisiydim’ notuyla bir çek yolladı. Huzur içinde uyu Ed.”

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31/08/2021 09:21