Usta oyuncu Fatma Girik Ankara'da hastaneye yatırıldı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik diş tedavisi için gittiği Ankara'da hastaneye yatırıldı.

Yeşilçam'ın yıldız oyuncularından Fatma Girik hayranlarını yine korkuttu. Usta oyuncu Ankara'da hastaneye yatırıldı. Yürüme güçlüğü çeken usta oyuncunun 4 hafta tedavi göreceği öğrenildi.

DİŞ TEDAVİSİ İÇİN GİTMİŞTİ

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından 76 yaşındaki Fatma Girik, Ankara'da bulunan özel bir hastaneye yatırıldı. 10 gün önce diş tedavisi için gittiği İstanbul'dan Ankara'ya geçen usta oyuncu burada doktoruna göründü.

DOKTOR TAVSİYESİ ÜZERİNE HASTANEYE YATIRILDI

Yürüme güçlüğü çeken Girik, doktorunun tavsiyesi üzerine hastaneye yattı. 4 hafta süreyle fizik tedavi görecek olan usta oyuncunun başka bir rahatsızlığı olmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Girik, sık sık düşmesinden dolayı geçtiğimiz Şubat ayında beyin ameliyatı ve 2016 yılında kalça kemiği ameliyatı olmuştu.