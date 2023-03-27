Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

Seslendirme sanatçısı ve oyuncu İsmail Köksal Engür, böbrek yetmezliğine bağlı rahatsızlığından dolayı 77 yaşında hayatını kaybetti.

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27/03/2023

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Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

Seslendirme sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu İsmail Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu Cengiz Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Köksal Engür abimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" ifadeleriyle sanatçının vefatını duyurdu.

27/03/2023 08:30
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TAGS: Köksal Engür
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