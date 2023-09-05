Usta oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti

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05/09/2023

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Usta oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Mehmet Ulay, 81 yaşında vefat etti.
Oyuncu Kemal Başar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ulay'ın vefatını duyurarak, "Mehmet Ulay’ı kaybetmişiz. Babamın 23-24 yaşındayken okuldan dönen annemi görüp, oturdukları duvardan ıslık çalarak 'Ben bu kızla evleneceğim.' demesine tanık olan ağabeyim. İyi aktör, tiyatro insanı… Uğurlar olsun." ifadelerini kullandı.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ulay, son olarak "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve "Mahkum" adlı dizilerde rol almıştı.

05/09/2023 17:02
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TAGS: Usta oyuncu Mehmet Ulay hayatını kaybetti
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