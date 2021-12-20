Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti

Usta oyuncu Sezai Aydın diyabet ve kalbe bağlı olarak 20 gündür tedavi gördüğü Ümraniye Özel Afiyet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.. Oğlu Arda Aydın, " 20 gündür hastanedeydi. Corona virüs tedavisi görmüyordu... Diyabete bağlı kalp yetmezliğinden vefat etti ' dedi.

Oyuncular Sendikası'nda Twitter'dan yaptığı açıklamada; 'Değerli meslektaşımız Sezai Aydın hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun' mesajını paylaştı.

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20/12/2021 15:38