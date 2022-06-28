Usta sanatçı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti

Usta sanatçı Cüneyt Arkın 84 yaşında yaşamını yitirdi.

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28/06/2022

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Usta sanatçı Cüneyt Arkın hayatını kaybetti

Birçok unutulmaz filme imza atan Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın hayatını kaybetti. 

Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Arkın 1937 yılında doğdu. Kimliğinde Fahrettin Cüreklibatur yazıyordu. 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. 1963 yılında "Artist" dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birincilik aldı. Kariyerindeki dönüm noktası 1963'te askerliğini yaparken 1. Hava Jet Üssü'nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışması oldu.

Askerlik bitince, 1964'te Halit Refiğ'in "Gurbet kuşları" filmiyle sinemaya adım attı. 

28/06/2022 08:54
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TAGS: Cüneyt Arkın
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