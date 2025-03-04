Usta Sanatçı Edip Akbayram'a Veda: "Seni Saklayacağım Baba..."

Türk müziğinin büyük ustası Edip Akbayram, 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. “Güzel Günler Göreceğiz,” “Hasretinle Yandı Gönlüm” ve “Aldırma Gönül” gibi unutulmaz eserleriyle birçok insanın kalbinde yer edinen Akbayram, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sanatçının cenazesi için Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir veda töreni düzenlendi.

Son Yolculukta Duygu Dolu Anlar

Akbayram'ın vefatı, ailesi, dostları ve sevenleri arasında derin bir üzüntü yarattı. Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zülfü Livaneli, MESAM Başkanı Recep Ergül, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu gibi sanat ve siyaset dünyasından pek çok isim, usta sanatçıyı son yolculuğuna uğurlamak için bir araya geldi. Akbayram, son anlarında dostları ve ailesinin sevgi dolu anlarıyla uğurlandı.

Zülfü Livaneli, törende duygu yüklü bir konuşma yaparak, “Çok hüzünlü bir törendeyiz, inanamıyoruz... Edip Akbayram, yıllardır Türkiye’ye katkıda bulunan, bu ülkenin harcına mayasına karışmış bir insandı. Ona olan saygımızı göstermek için buradayız” dedi. Livaneli, Akbayram’ın yaşamı boyunca karşılaştığı zorluklara ve mücadelesine dikkat çekerek, “Bu ülkenin kendi evladına, sanatçısına yönelik tutumunu sorgulamak gerekiyor. Edip Akbayram, bu mücadelenin simgesiydi” şeklinde konuştu.

Kızı Türkü Akbayram’dan Duygusal Mesaj

Veda töreninde, Edip Akbayram’ın kızı Türkü Akbayram da duygu dolu bir konuşma yaptı. "Çoğunuzun Edip abisi ama benim babam. Canıma can katan, yoluma inanılmaz bir ışık tutan…” diyen Türkü Akbayram, babasının bu ülkeye kattığı değerin anlamının hiçbir sözle tam olarak ifade edilemeyeceğini dile getirdi. "Babam, birimizin memleket hasretinde, birimizin sevdasında, birimizin kavgasında hep yaşayacak. Seni saklayacağım baba, önce kendim için, sonra herkes için seni sesimde yaşatacağım" ifadeleriyle, babasının anısını yaşatacağını belirtti.

İBB Başkanı İmamoğlu’ndan Anlamlı Vurgular

İBB Başkanı İmamoğlu, Akbayram’ın müziğinin insanların ruhuna işlediğini ve cesur duruşuyla toplumda önemli bir etki yarattığını vurguladı. “Edip Akbayram, bu ülkenin onurlu, vicdanlı ve ülkesini seven bir insanıydı. Onun sesi, herkesin ruhuna dokundu. Edip Akbayram’ın ismini yaşatmak bizim borcumuzdur” diyen İmamoğlu, onun sanatının ve mesajlarının her zaman kalplerde yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Edip Akbayram’ın Hayatı ve Müzik Kariyeri

Edip Akbayram, 29 Aralık 1950 tarihinde Gaziantep’te dünyaya geldi. Küçük yaşta çocuk felcine yakalanarak zorlu bir çocukluk geçiren sanatçı, müziğe olan tutkusunu erken yaşlarda geliştirdi. Müzik kariyerine Gaziantep’te başladıktan sonra, 1968 yılında İstanbul’a giderek diş hekimliği bölümüne girmeye çalıştı. Ancak müziği seçerek, 1971 yılında katıldığı Altın Mikrofon Yarışması'nda "Kükredi Çimenler" adlı eserle birinci oldu.

1974 yılında Dostlar Orkestrası’nı kuran Akbayram, Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri haline geldi. “Aldırma Gönül” ve “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi eserleriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Akbayram, 250’ye yakın ödül kazanarak müzik dünyasında derin izler bıraktı.