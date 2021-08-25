Usta sanatçı Metin Çekmez hayatını kaybetti

Türkiye’nin yakından tanıdığı sanatçı Metin Çekmez, Aydın’da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

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25/08/2021

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Usta sanatçı Metin Çekmez hayatını kaybetti

Birçok projede yer alan usta sanatçı Metin Çekmez, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Hastane bahçesinde gazetecilere açıklama yapan Çekmez'in avukatı Ayça Öztürk, "Zorlu bir süreçti. Kanser hastasıydı. Rahatsızlığı küçük dille başlamıştı. Başka hastalıkları da vardı. Bugün kalbi durmuş" dedi. 

METİN ÇEKMEZ KİMDİR?

1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroya başlayan Metin Çekmez, 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi.

25/08/2021 15:42
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TAGS: Metin Çekmez, haber, vefat
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