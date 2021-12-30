Usta Sanatçılar DAÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde Konser Verdi

Kıbrıslı sanatçılar Nihat Ağdaç (Keman), Gürhan Nuray (Çello) ve Rüya Taner’in (Piyano) enstrümanlarının solistik kapasitelerini kariyerlerindeki birikim ve tecrübeleriyle birleştirerek oluşturdukları “Trio Bellapaix” oda müziği grubu, DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Koro Salonu’nda bir konser verdi. Çalışmalarına 2021 yılında başlayan grup, pandemi nedeniyle uzun zamandır sanatsal etkinlik yapılamayan bölümde verdiği oda müziği konseri ile DAÜ öğretim üyeleri ve öğrencileriyle buluştu. Sanatçılar konserde C. Schumann ve A. Piazzolla'nın eserlerini seslendirdi. Konser, üniversiteye ve topluma hizmet anlamında sanatsal bir etkinlik olmasının yanı sıra, Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinin profesyonel müzisyenleri sahnede canlı izleyerek görgü ve bilgilerini artırmaları açısından da önem taşıdı.

Konseri DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, öğretim üyeleri ve öğrenciler büyük bir beğeniyle izledi. Konserden önce kısa bir konuşma yapan DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. S. Çetin Aydar, bu konserin önümüzdeki dönemde planlanan konser ve etkinliklerin de bir habercisi olduğunu söyledi. Nihat Ağdaç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Başkemancısı, Gürhan Nuray, Lefkoşa Belediye Orkestrası ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Çellisti, Rüya Taner ise KKTC Cumhurbaşkanlığı Özel Sanat Danışmanı olarak görev yapıyor.

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30/12/2021 14:39