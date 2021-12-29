Usta Tiyatrocu Ali Düşenkalkar UKÜ’lü öğrencilerle bir araya geldi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi’ne bağlı Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü, Tiyatro Kulübü tarafından düzenlenen söyleşide ünlü tiyatro oyuncusu ve yönetmen Ali Düşenkalkar öğrencilerle buluştu.

Levent Kindergarten’da gerçekleştirilen söyleşinin ardından UKÜ Tiyatro Kulübü’nün pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra oynanan absürt komedi türündeki tek perdelik “Rezervuar Kanişleri” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Ali Düşenkalkar gerçekleştirilen söyleşide KKTC’de doğup büyüdüğünü belirterek, “Üniversiteler kuruluncaya dek tiyatro etkinlikleri kısıtlıydı. Lefkoşa Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle tiyatroya yatırım arttı ve oyunculara daha fazla ilgi gösterilmeye başlandı” şeklinde konuştu.

Uzun yıllar ders verdiğini ve 2500’ü aşkın öğrencisi bulunduğunu dile getiren Düşenkalkar, “Tiyatroda eğitmen tarafım hiç bitmedi. Tiyatroda ne öğrenme biter ne de anlatmak biter” dedi.

Düşenkalkar, oyunculuğunun tamamen usta-çırak ilişkisine dayalı olarak geliştiğine dikkat çekerek, “Oyunculuğun hapı yok, olsaydı eczanelerden 10 mg’lık haplar alır, tedavisini görürdük. Oyunculuk, deneyimlerin aktarılmasıyla uzayan bir zincir gibidir” ifadesini kullandı.

Konuşmasında üniversite sürecinde derslerden kalan zamanlarda tiyatroya, provalara yetişmeye çalışan öğrencilerin yaşadığı zorluklara dikkat çeken Düşenkalkar, UKÜ’lü tiyatro kulübü öğrencilerini vurgulayarak bu yönde katkı koyanların alkışlanması gerektiğini ve son derece şık bir oyun izlediğini belirtti.

Ali Düşenkalkar, devlet tiyatrosundan 1,5 yıl önce emekli olmasına rağmen kendisinin halen daha tiyatroyu düşündüğünü kaydederek, “Tiyatro bir baş kaldırıdır, tiyatro anarşisttir, tiyatro yapmak iştah ister, tiyatro yapmak kendine iki kere katlanmayı gerektirir” şeklinde konuştu.

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29/12/2021 14:02