Ustalar yarıştı

ads ads ads ads
26/02/2024

ads
Ustalar yarıştı

Taekwondo Judo Karate Federasyonu tarafından organize edilen Ustalığa Geçiş Sınavları hafta sonu gerçekleştirildi.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan sınavı Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen , Senior Master Öykü Ergin, Senior Ali Uslu, Ceyda Uçaner, Cansu Keskin, Zeynep Keskin, Serdar Çakır, Süheyla Bölükbaşı, Havin Yılmaz, başkanlığında, İmtihan Komisyonu üyeleri, Milli takım  Antrenörleri ve Teknik komite üyeleri Tarafından yapıldı 

Ustalığa geçiş olarak kabul edilen 2024  siyah kuşak ve dan sınavıında katılımcılar ikinci günde  tüm tekniklerden sınava tabi tutuldular  sınav  beş aşamalı olarak yapıldı.

Sınavda başarılı olanlar hafta içi açıklanacak.

26/02/2024 17:12
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Ustalar yarıştı
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.