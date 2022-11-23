Üstel: 2023’te artık devletimiz dünyada hak ettiği yeri alacaktır

Üstel, KKTC İstanbul Başkonsolosluğu’nca, KKTC‘nin 39. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

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23/11/2022

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Üstel: 2023’te artık devletimiz dünyada hak ettiği yeri alacaktır

Başbakan Ünal Üstel, KKTC İstanbul Başkonsolosluğu’nca, KKTC‘nin 39. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

Resepsiyondaki konuşmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda KKTC için yaptığı çağrıyı anımsatan Başbakanı Ünal Üstel, “Avrupa’nın şımarık çocukları ve AB’den ters cevaplar gelmeye başladı. Bu toplulukların bugüne kadar bize uyguladığı ambargolardan sonra en son konuşacak olanlar kendileridir” dedi.

Başbakan Üstel, 2023’te KKTC’nin dünyada hak ettiği yeri alacağına inanç belirtti.

23/11/2022 09:50
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TAGS: üstel, kktc, istanbul,
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