Üstel: 21 Eylül UBP’nin bayram günü olacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Büyük Buluşması bu gece gerçekleşti. UBP'lilerin akın ettiği buluşmada "istikara devam" sloganları yankılandı.

Etkinlikte, Genel Başkan Ünal Üstel ile yola devam mesajı net olarak verildi.

Buluşmada konuşan Ünal Üstel dakikalarca ayakta alkışlandı.

Üstel, gördüğü ilgiden dolayı Gazimağusa ilçesine teşekkür ederek, " İlçe seçimlerinde en fazla katılımı gösteren Gazimağusa ilçesidir. İlçe seçimine gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Gazimağusa hem yüksek katılım göstermiş hemde yüksek bir oranla İlçe Başkanını seçmiştir"şeklinde konuştu.

Konuşmasında Gazimağusa’nın kararını vermiş olduğunu söyleyen Üstel “Görüyorum ki Gazimağusa’mız, kararını net bir şekilde vermiş bulunuyor. Bu karar, istikrardır, bu karar iktidardır. Bu karar ülkeye hizmete, devamdır” ifadelerini kullandı.

"21 Eylül UBP'nin bayram günüdür " diyen Üstel, " Gazimağusa'dan İlçe seçiminde olduğu gibi kurultay gününde de yüksek katılım bekliyoruz. Bu kurultay dönüm noktasıdır. Üyelerimiz bu düşünceyle hareket etmelidir" dedi.

"Kim ne derse desin aldırmayın" ifadesini kullanan Üstel, "Benim için ne söylenirse söylesinler cevap vermiyorum. Siz de vermeyin. Bunları söyleyenler de yine bizim çocuklarımız, evlatlarımızdır. Biz birliğimizi bozdurmayız. Herkesi kucaklayarak yola devam ederiz" şeklinde konuştu.