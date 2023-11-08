Üstel: 500 yataklı hastanemiz için tekrardan ihaleye çıkılacak

Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü.

Görüşmede, enerji konusu başta olmak üzere İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün aşamaları ve iki ülke arasındaki diğer gündem maddeleri ele alındı.

Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşme sonrasında BRT’ye değerlendirmede bulundu.

Başbakan Üstel, Yılmaz ile protokol çerçevesinde ülke için, ekonomi için yapılması gerekenler konusunda mutabık kaldıklarını ve bu doğrultuda yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi

Üstel, Cevdet Yılmaz ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yılmaz ile 5 ay önce yaptıkları görüşmede Türkiye Cumhuriyeti'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne enerjinin gelmesi için ön protokol imzaladıklarını

hatırlatan Üstel, bu protokol çerçevesinde fizibilite çalışmalarının en geç bir sene içerisinde biteceğini ön gördüklerini söyledi.

Cevdet Yılmaz ile teknik ekipleri bir araya getirerek, bu çalışmanın ne zaman biteceğini öğrendiklerini anlatan Üstel, Yılmaz'ın ülkedeki enerji sıkıntısının giderilmesi ve hızlandırılması için gerekli yerlere gerekli talimatları verdiğini söyledi.

Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti'nden kablo ile enerjinin ülkemize gelmesine kadar aradaki açığa çıkan enerji açığını gidermek için gerek mobil santraller ile takviye etmek, gerekse kalıcı bir santralın Teknecik Santralına gelmesi için hazırlıkları yaptık, çalışmaları başlattık. Bu çalışmaların ışığında her sene ortaya çıkan enerji açığını gidermek için Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yaptığımız çalışmalarda bu açığı karşılamak için de o hazırlığı başlatmış durumdayız" dedi.

Bütün bu çalışmaları yaparken altyapı çalışmalarına da hız verilmesi için hazılık yapıldığına dikkati çeken Üstel, imzaladıkları Mali İktisadi İşbirliği Protokolü çerçevesinde Lefkoşa'ya yapılacak 500 yataklı hastanenin durumu ile ilgili olarak da “500 yataklı hastanemizde çok kısa bir zamanda tekrardan ihaleye çıkılacak. İhalenin ardından inşaallah 2024 yılı içerisinde temelini atmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, bütün bu çalışmaları yaptıktan sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile protokol çerçevesinde ülke için, ekonomi için yapılması gerekenler konusunda mutabık kaldıklarını, bu doğrultuda da çok yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.