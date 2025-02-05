Üstel 6 Şubat’ın yıl dönümünde vurguladı

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde kaybedilen Şampiyon Meleklere ve diğer vatandaşlara rahmet diledi, hissedilen acının hiçbir zaman dinmeyeceğini ifade etti.

Üstel, 6 Şubat depremin ikinci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Acımız tarifsiz, özlemimiz sonsuz. Adalet yerini bulana kadar susmayacağız, geri adım atmayacağız” dedi.

Başbakan Ünal Üstel mesajında şunları da ifade etti:

“Asrın felaketinde Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizi, geleceğimizin ışığı olan çocuklarımızı, evlatlarımızı, umutlarımızı kaybettik... Adıyaman’da, İsias Otel’in enkazı altında kalan çocuklarımız, gençlerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz, hepimizi derinden yaralayan büyük bir kayıp oldu. Acımız tarifsiz, özlemimiz sonsuz... Bugün sadece onları anmıyor, aynı zamanda adalet arayışımızı bir kez daha haykırıyoruz... Şampiyon Meleklerimiz unutulmayacak! Onlar için adalet yerini bulana kadar susmayacağız, geri adım atmayacağız! Sizleri asla unutmayacağız. Adınızı yaşatmak, anılarınızı nesiller boyu taşımak bizim boynumuzun borcudur. Spor salonlarında, okullarda, yüreklerimizde hep yaşayacaksınız. Her şampiyonlukta, her zaferde, sizi anacağız, sizler için mücadele edeceğiz...”

-“Bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz”

Mesajında ailelere de destek belirten Başbakan Üstel, şöyle devam etti.

“Sizin acınız bizim de acımızdır. Sizlerin feryadı, bizim feryadımızdır. Söz veriyoruz; adalet yerini bulana kadar sizlerle birlikte bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bugün, Şampiyon Meleklerimizi rahmet, sevgi ve özlemle anarken bir kez daha yineliyoruz...Onlar sadece birer sporcu değil, birer kahramandı. Onların anısını yaşatmak, unutulmamalarını sağlamak iktidarıyla, muhalefetiyle hepimizin görevidir. Deprem felaketinin ikinci yılında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, bu büyük acıyı yüreğinde taşıyan herkese sabır diliyorum. Ruhları şad olsun, kalbimizde hep yaşayacaklar....”