Üstel: Adaylarımız çok istekli ve hırslı

Ulusal Birlik Partisi, yerel seçimlerde izlenecek stratejiyi belirlemek üzere toplantı gerçekleştirdi…

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel Başkanlığı’ndaki toplantıya 17 Belediye Başkan adayı ve UBP’nin destekleyeceği bağımsız adaylar ile UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve parti yetkilileri katıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, partisinin açıkladığı belediye başkan adayları ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, tespit edilen 17 Belediye Başkan adayı ile yaklaşık iki saat boyunca yol haritası üzerinde konuştuklarını söyledi.

Üstel, “18 Belediye Başkanının bir tanesi eksikti çünkü Çatalköy Esentepe Belediye Başkanlığını koalisyon ortaklarımızdan YDP’ye verdik. Henüz daha adayı kesinleşmediği için 17 Belediye başkan adayı ile 3 UBP ve Koalisyon hükümetinin desteklediğibağımsız adaylarla birlikte 17 tane adayla bu toplantıyı gerçekleştirdik. Bir de DP’nin Tatlısu Belediye Başkan adayı Hayri Orçan’la da birlikte yaklaşık iki saat bir fikir egzersizi yaptık ve doğrultuda bir takvimlendirme yaptık ve Belediye Başkan adaylarımızdan ne istediğimizi, ilçe başkanlarımızdan neler istediğimizi genel sekreterimiz ve yardımcıları ile bu toplantıyı gerçekleştirdik ve çok verimli bir toplantı oldu” dedi…

Tüm Belediye Başkan adaylarının ilçe başkanları ile toplantı yapıp süratli bir şekilde Salı gününe kadar Belediye Meclis Üyelerini tespit edip Parti merkezine bildirmesini istediklerini söyleyen Üstel, Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda bir tanıtım şöleni gerçekleştirileceğini ve 18 Belediye Başkan adayı ile Belediye Meclis üyelerinin tanıtılacağını söyledi.

Üstel, adayların çok istekli ve hırslı olduklarını da vurguladı.

Üstel “Belediye Başkan adaylarımızçok istekli ve çok hırslı.Bugün yerel idarelerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kendileri ile konuşmuş olduk ve 2008 yılından beri ülkemizin beklediği belediye reformunun ne kadar önemli olduğunu ve bundan sonraki süreçte bu yapılan çalışmalar neticesinde insanlarımıza ne kadar daha kaliteli hizmet getireceğinin tartışmalarını yaptık” dedi.

25 Aralık’taki seçimlerin Belediyeler reformundan sonra girilecek olan ilk yerel seçimler olacağın anımsatan Üstel, şunları kaydetti;

“Bu seçimlerden sonra özellikle özel yasa ile birleştirilmiş olan belediyelerde çalışanların hiçbir özlük hakkına dokunulmayacağı hatta daha fazla özlük hakkı verileceğini söyledik ve buradan insanlarımızın daha iyi hizmet alacağı, daha büyük projelere imza atacaklarını konuştuk ve bu doğrultuda hem belediye bölgelerindeki özel yasa ile birleştirilen belediyelerimizin hizmetlerde hiçbir aksama olmayacağını, çalışanlardan hiçbirinin durdurulmayacağını ve özlük haklarına dokunulmayacağını defalarda konuştuk ve bütün bunları da halkımızla paylaşmak istiyoruz. Çünkü değişik yorumlarla buralarda çalışan insanlarımızın beyinlerine değişik fikirler sokmaya çalışıyorlar ama biz halkımıza yaptığımız değişiklikleri ve bundan sonra ne kadar büyük projelere imza atacaklarının çalışmasını yaptık”.

BRT

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06/11/2022 10:33