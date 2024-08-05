Üstel adaylık başvurusunu yaptı

Başbakan Ünal Üstel, UBP başkanlık adaylığı resmi başvurusu icin UBP Genel Merkezi'ne geldi. Başbakan Üsteli bakanlar ve milletvekilleri karşıladı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Parti Genel Başkanlığı bugun adaylık başvurusunda bulunuyor Üstel, 21 Eylül’de yapılacak 23. Olağan Kurultayı'nda UBP Genel Başkanlığına resmi adaylık başvurusu için Parti’nin Genel Merkezi’ne geldi. Parti Genel Başkanlığı adaylığı için 22 Temmuz’da Ahmet Melih Karavelioğlu, 29 Temmuz’da ise UBP Milletvekili Hasan Taçoy başvuruda bulunmuştu.