Üstel, Kurtulmuş ile Budaqov’u kabul etti

Üstel, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ile Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Budaqov’u kabul etti

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19/12/2022

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Üstel, Kurtulmuş ile Budaqov’u kabul etti

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budaqov ile beraberlerindeki heyetleri kabul etti.

UBP Genel Merkezi’nde yer alan görüşmede, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ile Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay da hazır bulundu. Yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrasında taraflar açıklama yapmadı.

AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetleri, UBP ziyaretinin ardından, Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret gerçekleştirecek. Heyet saat 11.30'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

Görüşmelerin ardından saat 12.00’de UBP, AK Parti ile Yeni Azerbaycan Partisi, Concorde Hotel Lefkoşa’da ortak basın toplantısı düzenleyecek.

19/12/2022 10:57
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TAGS: Üstel, AK Parti
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