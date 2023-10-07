Üstel: AK Parti Kongresi’nin hayırlara vesile olmasını dilerim

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin ve dünyanın son 22 yılını şekillendiren AK Parti'nin bugün gerçekleştirdiği 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongre sonucunda genel başkanlık görevine bir kez daha seçilen Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yürekten kutladı.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında ortaya konan "Türkiye Yüzyılı" Vizyonu'nun Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yeni sesler ve yeni yüzlerle, yeni hedeflere doğru emin adımlarla ilerleyerek milleti, güven ve istikrar içerisinde çok daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe taşıyacağına olan inancını dile getirdi.

Üstel, AK Parti Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını dilerken, delegelerin teveccühü ile yeni görevlere seçilen tüm AK Parti yöneticilerini tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.