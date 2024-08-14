Üstel, AK Parti’nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Başbakan Ünal Üstel, 23’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan AK Parti’nin hükümetleri döneminde KKTC’nin uluslararası görünürlüğüne, ekonomisine ve kalkınmasına önemli destekler sağlandığını kaydetti.

Üstel, AK Parti’nin kuruluş yıl dönümüyle ilgili mesaj yayınladı.

Kuruluşunun hemen ardından Türkiye’nin lider partisi haline gelen AK Parti’nin sağladığı istikrarla Türkiye’nin gerçek potansiyelinin ortaya çıktığını, yıllardır hayal olarak görülen pek çok projenin hayata geçtiğini belirten Başbakan Üstel, “AK Parti hükümetleri KKTC’nin uluslararası görünürlüğüne, ekonomisine ve kalkınmasına önemli destekler sağladı” dedi.

"Anavatan Türkiye'miz bölgesinde lider olma vizyonunu her geçen gün daha da pekiştiriyor"

AK Parti hükümetlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerine de son derece önemli katkı sağladığını kaydeden Başbakan Üstel, mesajında şunları da ifade etti:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliği sayesinde 22 yıldır kesintisiz olarak iktidarını sürdüren ve bu sürede Anavatan Türkiye’ye her alanda istikrarı getiren AK Parti’nin 23’üncü kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, bölgesinde lider olma vizyonunu her geçen gün daha da pekiştiren Anavatan Türkiye’mizle kopmaz bağlarımızın daha güçleneceğine duyduğum inancı yineliyor, bu vesileyle, AK Parti’nin kuruluşunu bir kez daha yürekten tebrik ediyorum.”