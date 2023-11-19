Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk Dil Kurumu'nun daveti üzerine Bosna Hersek ziyareti sırasında Kovaçi Şehitlik Mezarlığı'nı da ziyaret etti. Üstel, 1992-1995 yıllarındaki olaylarda hayatını kaybeden yüzlerce şehidi andı.

Başbakan Ünal Üstel "Allah hiçbir halka böylesi zulümleri bir daha yaşatmasın" temennisinde bulundu

Açıklamanın tamamı ise şu şekilde;

"Türk Dil Kurumu’nun daveti üzerine konuşmacı olarak bulunduğum Bosna Hersek ziyaretim sırasında Merhum Milli Lider Aliya İzzetbegoviç’in de kabrinin bulunduğu ve 1992-1995 yıllarında yaşanan olaylarda yaşamını yitiren yüzlerce şehidin yattığı Kovaçi Şehitlik Mezarlığı’nı ziyaret ettim. Allah hiçbir halka böylesi zulümleri bir daha yaşatmasın. Yanı başımızda Filistin’de devam eden ve asla savaş diyemeyeceğimiz bir insanlık ayıbına dönüşen katliam da o günleri aratmıyor. Masum siviller ve çocuklar her gün yaşamını yitiriyor. Bu vesile ile bir kez daha Aliya İzzetbegoviç’e ve binlerce Bosnalı şehide aynı zamanda Gazze’de yaşamını yitiren binlerce şehide Allah’tan rahmet diliyorum. Bu acıları bir kez daha hiçbir insanın yaşamaması dileğiyle."