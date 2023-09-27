Üstel: Ambargoların önünü açmak için TC ile birlikte çalışacağız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York temasları sonrası Meclis’te temsil edilen siyasi partileri bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan toplantı sonrası basına açıklama yapan UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Tatar’ın New York sonrası bilgilendirme yaptığını ifade etti, gördüklerinin Rum zihniyetinin değişmediği, Kıbrıs Türk halkının yok saydığı olduğunu ve bunu kabul etmediklerini söyledi.

Kıbrıs’ta iki egemen halk olduğunu belirten Üstel, Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda KKTC’nin tanıması çağrısı yaptığını, bundan mutlu olduklarını belirtti, “Halkımız adına teşekkür ederim” dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı ile ilişkilerin geliştirilmesi için çalıştıklarını, KKTC bayrağı ile orada temsil edildiklerini ifade eden Üstel, KKTC’yi dünyaya tanıtmak Türkiye ile birlikte ambargoların aşılması ve geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının eşitliği kabul edilmeden görüşmelerin yapılmasının da söz konusu olmadığını ifade etti.