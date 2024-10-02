Üstel: Anavatan Türkiye’mizin desteğiyle KKTC için kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşmesi öncesi basına açıklama yaptı.

Cevdet Yılmaz’a her zamanki samimi ev sahipliği için teşekkür eden Üstel, “Ankara’da bulunmaktan ve sizlerle olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum” dedi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da BM Genel Kurulunda yapmış olduğu “KKTC‘yi tanıyın çağrısı” nedeniyle teşekkür eden Üstel, “ 3 yıl üst üste tarihi çağrılar yapılmıştır. Geçen yılki çağrıdan sonra Azerbaycan‘la tarihi adımlar atıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar‘la birlikte Azerbaycan’ı en üst düzeyde ziyaret etme fırsatı bulduk. Bu çağrılara yeni karşılık geleceğine inanıyoruz. Biz bu doğrultuda ekonomimizi geliştirmek ve güçlendirmek için Anavatan Türkiye’mizin desteğiyle kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Üstel şöyle devam etti:

Dünyanın bizlere yönelik İzolasyonlarına inat Anavatan Türkiye’mizin desteği bizler için çok değerlidir. Özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz‘la birlikte imzaladığımız Ekonomik ve Mali İşbirliği protokolleri çerçevesinde ülkemizi daha da iyi bir noktaya getirmek için çalışıyoruz. Olumsuzluklara rağmen, izolasyonlara rağmen, KKTC dünyada hak ettiği yeri alacaktır. Biz Anavatanımızla tam yol, ileriye doğru gidiyoruz

Akdeniz’in göbeğinde Kuzey Kıbrıs’ın etrafı barut fıçısı olurken, insanlar ölürken dünyanın, BM Güvenlik Konseyi’nin ses çıkarmadığına işaret eden Üstel, yaşananlara sadece mazlumların sesi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ses verdiğine vurgu yaptı

Üstel, “ Biz bunları 1974’te yaşadık. Anavatan Türkiye sayesinde barış ve huzuru sağladık. Şimdi imzaladığımız protokollerle, ekonomik sıkıntıları da aşacağız. Yarım kalan projeleri tek tek hayata geçirmeye devam ededeceğiz. Ekonomik çarklarımızı işletmeyi, alım gücünü sağlam tutmayı sürdüreceğiz” dedi

UBP kurultayını kazanması nedeniyle de kendisine yönelik kutlama sözleri için de Cevdet Yılmaz’a teşekkür eden Başbakan Ünal Üstel, KKTC Halkına layık olmak için birlikte işbirliği içinde yeni dönemde de çalışacaklarını vurguladı.

Görüşmede, KKTC’nin Enerji arz güvenliği için kendilerine kapsamlı bir sunum yapıldığını açıklayan Ünal Üstel, “ Anavatan Türkiye’den Kablo için önprotokol imzalamıştık. Şimdi somut adımlarla ilerleyeceğiz. Güçlü bir ekonomi için arz güvenliğinde yaşanan sorunları kalıcı çözeceğiz” diye konuştu

Ünal Üstel, e-devlet konusunda da yakın zamanda önemli adımlar atacaklarını sözlerine ekledi.