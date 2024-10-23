Üstel, Ankara’daki terör saldırısını lanetledi

Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını lanetledi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Üstel mesajında, “Tükiye’nin son dönemlerde özellikle savunma sanayisinde yakaladığı üstün başarıyı, Türk Milletinin teröre karşı verdiği başarılı mücadeleyi ve Türkiye’nin her alanda giderek artan gücünü engellemeye yönelik düzenlenen bu hain terör saldırısı dün olduğu gibi bugün de Türkiye’yi durduramayacak ve Anavatan Türkiye, bölgesel ve küresel bir güç olarak Türkiye Yüzyılı Vizyonuna uygun şekilde gelecek yolculuğuna devam edecektir. Yaşanan bu hain saldırıda, hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.