Üstel: Arter'e bir kez daha teşekkür ediyorum

Başbakan Ünal Üstel, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in 25 Aralık’ta yapılacak olan yerel seçimlerde aday olmayacağı yönünde almış olduğu kararı saygı ile karşıladığını belirtti.

Üstel, Arter’in ortaya koyduğu birliği bölen değil güçlendiren duruşunun son derece önemli olduğunu ve unutulmayacağını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel’in açıklamasının tamamı şöyle:

Maraş açılımı gibi önemli bir süreçte Gazimağusa Belediye başkanılığı görevini layıkı ile sürdüren ve adını tarihe geçiren değerli kardeşim İsmail Arter’in, yapılacak Gazimağusa Belediye Başkanlığı seçimlerinde aday olmayacağı yönünde üretmiş olduğu kararı saygı ile karşılıyorum.

Anavatanımız Türkiye ile birlikte tam bir uyum içerisinde Kıbrıs meselesi ile ilgili olarak yürüttüğümüz ortak politikalara her zaman destek veren, söz konusu ulusal çıkarlarımızsa, makamlar teferruattır demekten geri durmayan Sayın Arter’in ortaya koyduğu birliğimizi bölen değil güçlendiren duruş son derece önemlidir ve unutulmayacaktır.

Gazimağusa’ya verdiği hizmetler ve Maraş açılımı sürecinde yürüttüğü özverili çalışmalarından dolayı kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Muhakkaktır ki, ülkemiz siyaseti Sayın Arter’in birikimlerinden ve deneyimlerinden yararlanmaya devam edecektir.

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28/11/2022 13:09