Üstel: Asgari ücretten vergi alınmayacak

Başbakan Ünal Üstel, Güzelyurt’ta vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan ve milletvekilleri ile Güzelyurt’ta vatandaşın sorunlarını dinleyen Üstel, hükümet çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi.

Güzelyurt’taki buluşmada kamuoyuna net bir mesaj veren Üstel, “Halkı düşünmeyen, bireysel çalışan, yanlış yapan, kamu kaynağına göz diken kim varsa, ister bakan, ister bürokrat, isterse kamu görevlisi, kimsenin gözünün yaşına bu güne kadar bakmadım, görev sürem içerisinde de kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım” dedi.

Üstel, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, herkesin üzerine düşen sorumluluk oranında görevini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşın önceliğinin ekonomik sorunlar olduğu, şikayet ve önerilerin bu alana yoğunlaştığını gözlemlediklerini belirten Üstel, “Kısa ve uzun vadede atılması gereken adımlar üzerinde çalışıyoruz. Önceliğimiz pahalılık yaratan yakıt ve enerji alanındaki fiyatların aşağıya çekilmesidir” dedi.

ASGARİ ÜCRETTE VERGİ OLMAYACAK

Yapılan çalışmalarla ilgili bileği veren Üstel, asgari ücrette vergi dilimlerinin iç içe geçmesi nedeniyle bir vergi ortaya çıktığını belirterek, “Bu konuda tavrım net. Asgari ücretten vergi alınmayacak. Bunun için de maliye bakanı arkadaşımız başta olmak üzere, görevli arkadaşlarıma talimat verdim. Kısa sürede bu çalışma tamamlanacak ve asgari ücretten vergi alınmayacak” ifadesini kullandı.

CİDDİYETLE ÇALIŞMAYAN, KENDİNİ DÜŞÜNENİN EKİBİMDE YERİ YOK

Bakan ve bürokratlara da mesaj gönderen Üstel, “önce ülkem” demeyen kimseyle çalışmak istemediğini söyledi.

DP ve YDP başkanlarına da prensibini aktardığını belirten Üstel şöyle devam etti:

“Bu zor dönemde, perde gerisinde, gizli saklı iş çeviren kim varsa, benim ekibimde çalışamaz.

Görevden alma ve atama konusunda hiç tereddüt etmedim, etmeyeceğim.

Bakan ya da bürokrat hiç fark etmez. Bizim hep birlikte bu halka hizmet etmemiz gerekiyor. Bu zor dönemde iş üretmeyeceğiz de ne zaman üreteceğiz?

Halkımız ciddi fedakarlıklarla ciddi zorluklar yaşıyor. Bize düşen, üretim maliyelerini aşağıya çekmek, kamuda hizmet kalitesini artırmak ve özel sektörde de istihdamı artırmak.

Bu amaç için çalışmayan kim isterse olsun, hangi makamda isterse olsun, benim ekibimde yeri yok.”





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07/08/2022 10:53