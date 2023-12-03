Üstel, Avukat Feriha Çağa Uysal vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı

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03/12/2023

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Üstel, Avukat Feriha Çağa Uysal vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı


Başbakan Ünal Üstel sosyal medya hesabından Avukat Feriha Çağa Uysal vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Üstel, "Sabahın ilk saatlerinden itibaren, gencecik yaşta bir anneyi, bir eşi kaybetmenin üzüntüsünü derinden hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Üstel mesajına şu şekilde devam etti;

"Avukat Feriha Çağa Uysal’ın vefatının ailesi ve sevenlerinde olduğu kadar toplumun geniş kesiminde yarattığı acıyı ben de paylaşıyorum. Eşi Ali Erdener Uysal'a, evladına, Babası Ufuk Çağa’ya, amcası Artun Çağa’ya da bu vesileyle sabırlar diliyorum. Ruhu şad olsun."

03/12/2023 13:03
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TAGS: Üstel, Avukat Feriha Çağa Uysal vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı
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