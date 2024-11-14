Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan-KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu’nu kabul etti.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Başbakan Ünal Üstel’e Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Resmiye Canaltay Eroğlu, Demokrat Parti (DP) Milletvekili Hasan Tosunoğlu ile Başbakanlık Müsteşarları Berhan Ongan ve Hüseyin Cahitoğlu eşlik etti.

-Üstel

Kabulde konuşan Başbakan Üstel, Azerbaycan-KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu’nu ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Üstel “Bizler, Kardeş Azerbaycan ve Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bir millet, üç devlet esasına göre bundan sonraki yolu hep birlikte yürüyeceğiz.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’de üç kez KKTC’yi “artık tanıyın” çağrısı yapmasının kendileri için kıymetli olduğunu kaydeden Üstel, Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in büyük katkıları ve destekleri ile Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olunmasından onur duyduklarını belirtti.

Üstel, “KKTC olarak Türk Devletleri Teşkilatına üyelik sürecinin tamamlanması bizleri fevkalade mutlu edecek." ifadelerini kullandı.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olması ardından, kardeş ülke Azerbaycan ile ilişkilerin en üst düzeye çıktığına dikkat çeken Üstel, “Azerbaycan’a yaptığımız ziyaretimizde KKTC heyetleri en üst düzeyde protokol ile karşılamış ve bu bizleri çok mutlu etmiştir. Sonraki süreçte de kurum ve kuruluşlarımız Azerbaycan’ı ziyaret etmiştir.” şeklinde konuştu.

“Gördük ki Türk milletinin evlatları olarak dünya bize kapılarını kapatsa da kardeş ülke Azerbaycan kapılarını bize sonuna kadar açmıştır.” diyen Üstel, “Bu yüzden bir kez daha Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e sonsuz teşekkürler ediyorum.” şeklinde konuştu.

-Feyziyev

Kabulde konuşma yapan Azerbaycan Milli Meclis milletvekili ve KKTC - Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev de “Davet üzerine biz sizi tebrik etmeye geldik. Cumhuriyetinizin 41. yılı kutlu olsun.” dedi.