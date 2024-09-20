Üstel, Azerbaycan Milletvekili Ramil Hasan’ı kabul etti...

UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, 21. Olağan kurultayı izlemek için KKTC’yi ziyaret eden Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Ramil Hasan, ile Gençlik Kolları Başkanı Bakhtiyar İslamov’u kabul etti.

Köşklüftlik’teki Genel Merkez’de yer alan görüşmede, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ile Gençlik Kolları Başkanları da hazır bulundu.

Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Ramil Hasan, Cumhurbaşkanı Aliyev’in Azerbaycan Halkı’nın selamlarını iletti

UBP ve Ak Parti ile kurdukları önemli dostluğu ve işbirliğinizi geliştirmek istediklerini belirten Ramil Hasan, “ Ünal Üstel’e kurultayda başarılar diledi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel de değerli dostlarını aralarında görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Üstel, “ Kardeş Azerbaycan’ın Yeni Azerbaycan Partisi ve Anavatan Türkiye’den Ak Parti ile ortak protokolünü var. Aranızdaki işbirliğini daha da geliştirmek ortak hedefimiz” dedi

Üstel, “ 3 devlet tek millet şiarımız gereği, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev’in büyük desteği ile Türk Devletleri Teşkilatı içinde gözlemci üye olduk. Bundan sonra ilişkilerimizi daha da derinleştireceğiz. Siyasi partiler arasında da Gençlik Kolları’ndan başlayarak diğer alanlarda da önemli adımlar atacağız. Gardaş Azerbaycan’la iş dünyası ve diğer sektörlerle işbirliğini geliştireceğiz. Önümüzdeki günlerde Azerbaycan’ı yeniden ziyaret edeceğiz. Tek millet olma ğereğiyle, dostluğumuzu daha da ileriye taşıyacağız” dedi