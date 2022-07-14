Başbakan Üstel'den 15 Temmuz mesajı...

Başbakan Ünal Üstel ’“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” ve 15 Temmuz 1974 Faşist Yunan darbesinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üstel mesajında " 15 Temmuz “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak anılan bugünde canları pahasına yaşadığımız toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anarken, 15 Temmuz 1974’te yaşanan Yunan Darbesi gibi kötü olayların bir kez daha yaşanmaması ümidiyle, barış ve güven ortamının asla bozulmaması, Anavatanımızın güçlü duruşu sayesinde daha güzel günlere ulaşmamızı temenni ederim" ifadelerini kullandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkilerden yapılan açıklama şöyle:

Anavatanımız Türkiye’yi esaret altına almak isteyen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türk Milleti ve kahraman güvenlik güçleri tarafından bertaraf edilmiştir.

Tarihi kahramanlıklarla dolu yüce Türk milleti, Atatürk’ün “Özgürlük benim karakterimdir” sözünde de vurguladığı gibi, 15 Temmuz’da vatanına, bayrağına, toprağına sahip çıkmış; milletin iradesi üstünde bir güç tanımayacağını, bir milletin istediği zaman neler başarabileceğini, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi Türkiye’nin geçilmez olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

Acımız ve sevincimiz bir olan Anavatanımızın, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta, Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’nin hak ve çıkarlarının korunması mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü görmek bizlere ayrıca güç vermektedir.

15 Temmuz, Kıbrıs’ın tarihinde de kara bir lekedir. Kıbrıs Türklerine soykırım uygulayan Rumlar, Enosis ideallerini hayata geçirmek, yani Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak amacıyla faşist Yunan generallerin desteğiyle, 15 Temmuz 1974’de Başpiskopos Makarios’a karşı darbe yapmıştı. Türkiye 1960 Uluslararası Garanti ve İttifak Antlaşmaları’ndan doğan garantörlük hakkını kullanarak, Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliğini korumak amacıyla, 20 Temmuz 1974’te Ada’ya müdahale etmiş ve darbe başarısızlıkla sonuçlanmış, Kıbrıs Türkleri yok edilmekten kurtarılmıştı. 20 Temmuz 1974’da adaya barış ve huzur geldi. İşte bu nedenle, Türkiye’nin etkin ve filli garantörlüğü Kıbrıs Türkleri için hayati önem taşımaktadır.

Kıbrıs Türkleri 20 Temmuz öncesine dönmeyecektir. Anavatanımızın da güçlü desteği ile Devletimizi her alanda güçlendirmeye ve haklarımızı korumaya kararlılıkla devam edeceğiz. Kıbrıs’ta egemen eşit iki devlet vardır ve bir uzlaşının yolu bu gerçekleri kabulden geçmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak anılan bugünde canları pahasına yaşadığımız toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anarken, 15 Temmuz 1974’te yaşanan Yunan Darbesi gibi kötü olayların bir kez daha yaşanmaması ümidiyle, barış ve güven ortamının asla bozulmaması, Anavatanımızın güçlü duruşu sayesinde daha güzel günlere ulaşmamızı temenni ederim.

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14/07/2022 16:46