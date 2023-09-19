Başbakan Ünal Üstel, yazılı açıklama yaparak, 'Tek millet üç devlet' olarak gördükleri kardeş Azerbaycan’ın, egemenlik sınırları içerisinde vatandaşlarına yönelik saldırgan tutumu ve dayatılmaya çalışılan yeni statüleri ortadan kaldırmak üzere yürüttüğü haklı mücadelesini desteklediklerini belirtti.

Başbakan Üstel, “Bilinmelidir ki Karabağ Azerbaycan'dır ve Kıbrıs Türk Halkı Azerbaycan’ın bu haklı mücadelesinde kayıtsız ve şartsız yanındadır” açıklamasında bulundu.