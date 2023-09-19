Üstel: Bilinmelidir ki Karabağ Azerbaycan'dır

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19/09/2023

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Üstel: Bilinmelidir ki Karabağ Azerbaycan'dır

Başbakan Ünal Üstel, yazılı açıklama yaparak, 'Tek millet üç devlet' olarak gördükleri kardeş Azerbaycan’ın, egemenlik sınırları içerisinde vatandaşlarına yönelik saldırgan tutumu ve dayatılmaya çalışılan yeni statüleri ortadan kaldırmak üzere yürüttüğü haklı mücadelesini desteklediklerini belirtti.

Başbakan Üstel, “Bilinmelidir ki Karabağ Azerbaycan'dır ve Kıbrıs Türk Halkı Azerbaycan’ın bu haklı mücadelesinde kayıtsız ve şartsız yanındadır” açıklamasında bulundu.

19/09/2023 22:05
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TAGS: Üstel: Bilinmelidir ki Karabağ Azerbaycan’dır
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