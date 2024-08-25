Üstel: Bir gurur verici başarı da Doğukan Ulaç’tan…

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin 36.'sını organize ettiği Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında ikincilik elde eden Doğukan Ulaç’ı tebrik etti.

“Bir gurur verici başarı da Doğukan Ulaç’tan…” ifadelerini kullanan Üstel, Doğukan Ulaç’ın Kıbrıslı Türkleri gururlandırdığını kaydetti.

Ünal Üstel’in mesajı şöyle:

İstanbul Boğazı'nda 2 bin 836 yüzücünün katılımıyla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen 36. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın genel klasmanında ikinci olan Doğukan Ulaç'ı bir kez daha tebrik ederim.

Sevgili Doğukan yeni başarısıyla yine bizleri gururlandırmıştır.

Başarılarıyla, yüzmeye gönül vermiş çocuklara ilham veren Doğukan’ın başarılarının devamını dilerim.