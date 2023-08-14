Üstel: Bizler, gelecek nesillere güvenli bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz

Başbakan Ünal Üstel, Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının başlaması, Serdarlı, Gazimağusa ve Lefke'nin kurtuluşları ile Taşkent, Sandallar Muratağa, Atlılar katliamlarının 49'uncu yıldönümleri dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üstel mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Kıbrıs Türk Halkı,

Bugün, Kıbrıs Türk toplumunun yüreğini yakan, toplumsal hafızamızda unutulmaz ve derin yaralar açan Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamının 49. yıldönümünde, EOKA terör örgütünün 16 günlük bebekten, 95 yaşındaki yaşlısına kadar sivil halkımıza karşı gerçekleştirdiği acımasız saldırıları ve savaşın acı yüzünü bir kez daha derin bir üzüntü içerisinde hatırlıyoruz.

14 Ağustos 1974 gecesi yaşananlar, insanlık dışı bir vahşetti. 126 masum ve savunmasız insanın katledildiği bu kara günü Kıbrıs Türk halkı asla unutmayacaktır.

Unutulmamalıdır ki; Kıbrıs Barış Harekatı adada hem barışın tesis edilmesini sağlamış hem de Kıbrıs Türkü'nün kaderini değiştirmiştir. Tarihi bir adım ve gerçek bir askeri başarı öyküsü olan Barış Harekatı'nın ikinci aşamasında ise Kıbrıslı Türkler tam anlamıyla özgürlüğe ve güvenliğe kavuşmuştur.

Eğer İkinci Barış Harekatı yapılmamış olsaydı, 20 Temmuz günü icra edilen çıkarma harekatı yarım kalmış olacaktı. Eğer ikinci Barış Harekatı gerçekleşmeseydi, Kıbrıs bir Yunan adası olacaktı.

İkinci Barış Harekatı sayesinde bugün Serdarlı, Gazimağusa, Lefke özgürlüğüne kavuşmuş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugünkü devlet sınırları çizilmiştir.

Bizler, gelecek nesillere güvenli bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki egemenliğimizin ve özgürlüğümüzün nişanesi olan devletimiz bizlere şehitlerimizin bir emanetidir. Bu emaneti yarınlara taşımak boynumuzun borcudur. Devletimizi yaşatmak, Anavatan Türkiye ile ilişkilerimizi her geçen gün daha da ileriye taşımak bizler için esastır.

Bu duygu ve düşüncelerle Barış Harekatı'nın ikinci aşaması ile özgürlüklerine kavuşan Serdarlı, Gazimağusa ve Lefke'yi kutlar, Taşkent, Sandallar, Muratağa, Atlılar başta olmak üzere Kıbrıs Türk Halkı'nın özgürlük yolunda yaşamlarını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle anarım."