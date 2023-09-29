Üstel, bölge ziyaretlerini sürdürecek, gençlerle buluşacak

ads ads ads ads
29/09/2023

ads
Üstel, bölge ziyaretlerini sürdürecek, gençlerle buluşacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in bölge ziyaretlerini bu hafta sonu da sürdüreceği bildirildi.

UBP’den verilen bilgiye göre, Üstel, ziyaretleri sırasında bölge halkına hitap edecek, gençlerle bir araya gelecek.

UBP Girne İlçe Başkanlığı’nın organizasyonuyla, yarın saat 10.00’da Dikmen, Taşkent ve Güngör halkıyla UBP Dikmen Lokali’nde buluşacak Üstel ziyaretlerine, saat 11.30’da Boğazköy-Ağırdağ-Pınarbaşı-Dağyolu-Şirinevler-Göçeri-Akçiçek halkı ile  Boğaz’da “Çörecik” adlı işletmede bir araya gelecek.

 Öte yandan, Üstel,  saat 13.30’da Lefke, Güzelyurt, Girne İlçe Gençlik Kolları Başkan ve yönetim kurulları ile bu bölgelerden Parti Meclisi üyesi gençler ve örgütlerin gençlik kolları üyeleriyle de  bir araya gelecek.

29/09/2023 12:30
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Üstel, bölge, ziyaretleri, ubp, gençler
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.