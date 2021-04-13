Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Ramazan Ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

11 Ayın Sultanı mübarek Ramazan ayının bugün başladığına dikkat çeken Üstel, tüm vatandaşlara ve tüm İslam alemine hayırlı Ramazan’lar diledi.

Ünal Üstel, Ramazan ayını idrak ederken koronavirüs önlemlerinin ve kurallarının hiçbir zaman ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Üstel, koronavirüs salgınının etkisini sürdürdüğü bu dönemde yaşanılan hassas süreçle ilgili üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirip gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceklerini belirtti.

Üstel böylesi zor zamanlarda sabır, irade ve azmin önemine dikkat çekti.

Üstel “Ramazan ayını pandeminin kontrolü açısından verimli geçirebilirsek Ramazan ayı sonrası açılım sürecini hızlandırıp ekonominin çarklarının daha hızlı dönmesini sağlayabiliriz” dedi.

Üstel, ülkedeki tüm sektörler ile el ele vererek iyi bir kriz yönetiminin ancak halkın desteği ile sağlanabileceğine vurgu yaptı.

Ünal Üstel, Ramazan ayı boyunca halkımızın öncelikle ibadetleri sırasında maske mesafe hijyen kurallarına riayet etmeleri gerektiğinin önemini vurguladı ve “Kalabalık topluluklar halinde İftar ve Sahur sofralarında bulunmamaya, mümkünse çekirdek aile içerisinde kendi evlerimizde bu ibadetlerimizi yerine getirmeye dikkat etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Üstel, “Unutulmaması gerekir ki mübarek Ramazan ayında alacağımız önlemler toplum sağlığı açısından fırsat olabilir.” dedi.

Ünal Üstel, mesajını şöyle tamamladı:

“Ramazan vesilesiyle kısa süre içerisinde salgın hastalıktan tüm milletimizin ve tüm insanlığın kurtulmasını temenni ediyor; tekrar yan yana, el ele, omuz omuza, birbirimize sımsıkı sarılarak dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp kucaklaşacağımız nice Ramazanlara kavuşmayı diliyorum”

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13/04/2021 10:19