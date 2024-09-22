Üstel: Bu kurultayda kaydeden yoktur, kazanan UBP’dir

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 23. Olağan Genel Kurultayı’nda yeniden genel başkan seçilen Başbakan Ünal Üstel, yazılı bir açıklama yaparak, “Kurultaya gelen üyelerimiz çok açık bir farkla, iktidarda devam, istikrarla devam demiştir” ifadelerini kullandı.

Ünal Üstel’in açıklamasının tamamı şöyle:

“Sevgili kardeşlerim;

Ulusal Birlik Partisi olarak demokrasi şölenine dönüşen ve rekor bir katılımla gerçekleşen kurultayımızı büyük bir coşku ile tamamlamış bulunuyoruz.

Kurultayın gerçekleştiği saatlerde yaşanan yağışa rağmen, yüreğinde Ulusal Birlik Partisi sevgisi taşıyan vefakar ve cefakar üyelerimiz, yağmur altında ıslanmayı dahi göze alarak adeta beraber yürüdük biz bu yallarda, beraber ıslandık yağan yağmurda şarkısını gerçeğe dönüştürerek sandıklara akın etmişler ve tarihin en yüksek katılımı ile 10 bini aşkın oyun kullanıldığı kurultayda şahsımı %65.8’lik bir oranla yeniden Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı’na seçmişlerdir.

Ortaya çıkan sonuçlar açık ve nettir. Kurultaya gelen üyelerimiz çok açık bir farkla, iktidarda devam, istikrarla devam demiştir. Durmak yok, hizmete devam demiştir. Hedef 2027’ye kadar iktidar demiştir.

Kurultayımıza katılarak, böylesi yüksek bir oyla şahsıma destek veren tüm üyelerimize desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Kurultayımızın bir demokrasi şölenine dönüşmesine katkı sağlayan diğer Genel Başkan Adaylarına ve Parti Meclisi Adaylarımıza teşekkür ediyorum.

Değerli kardeşlerim;

Bu kurultayın kazananı bellidir. Kazanan UBP’dir. Bu kurultayda kaybeden yoktur. Dün dünde kalmıştır. Şimdi yarınları hep birlikte, kol kola, omuz omuza inşa etme zamanıdır.

Yapacak çok işimiz, bitirecek çok projemiz var. Yeni ve büyük hedeflere ulaşmak için atmamız gereken pek çok adım var. Şimdi iş yapma zamanıdır. Şimdi kendi

Parti İç seçimlerini tamamlayarak siyasi istikrar sürecini devam ettiren ve daha da güçlü hale gelen hükümetimizle yola devam zamanıdır.

Bu vesileyle bir kez daha, kurultayımıza katılarak oylarını kullanan tüm üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum, aday arkadaşlarıma parti içi demokrasimize yapmış oldukları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum, kurultayımızı onurlandırmak için Türkiye’den ve Azerbaycan’dan gelen konuklarımıza, hükümet ortaklarımızın kıymetli genel başkanlarına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, kurultay divanımızda görev alan tüm divan üyelerimize, divana katkı sağlayan parti profesyonellerimize, parti genel sekreterliğimize ve kurultayımızın gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Tüm milletvekillerimize, bakanlarımıza, belediye başkanlarımıza ilçe ve örgüt başkanlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza teşekkür ediyorum.

Parti Meclisi’ne seçilecek tüm üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum.

Şimdi birlik zamanı…

Şimdi hizmet zamanı…

İktidarda devam İstikrarla devam…”