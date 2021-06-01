Üstel: Bu yıl 500 yataklı hastanenin temelini atmayı hedefliyoruz

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Kanal T’de Serhat İncirli’nin hazırlayıp sunduğu programda önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Girne’de yapılması planlanan yarım inşaat hastanede gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından yeniden ihaleye çıkılacağını belirterek, Güzelyurt Hastanesi için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacağını söyledi.

Ünal Üstel, Lefkoşa’da yapılacak olan 500 yataklı yeni devlet hastanesinin yapımı kapsamında önümüzdeki hafta Türkiye’den yetkililerin geleceğini ve toprak analizinin yapılacağını ifade etti.

Üstel, Lefkoşa’daki yeni devlet hastanesinin temelini bu yılsonuna kadar atmayı hedeflediklerini de kaydetti.

Hastaların ilaçlarının tedarikinde yaşanan sorunlara da değinen Üstel, maliyeden para beklendiğini ve birkaç gün içerisinde bu mağduriyetin giderileceğini aktardı

4 Haziran’dan sonra ülkenin kademeli olarak dışarıya açılacağını anlatan Üstel, rengi yeşil olan ülkelerden gelecek olan kişilerin çift PCR’la gelebileceğini ifade etti.

Üstel, İngiltere’deki öğrencilerin ev karantinasıyla ülkeye gelebildiğini dile getirdi.

Çift aşı ile ülkeye gelişlerle ilgili konuşan Üstel, bazı Koronavirüs aşılarının tek doz şeklinde olduğuna işaret ederek, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi toplantısında konuyu görüşeceklerine dikkat çekti.

Üstel, 18 yaş altı çocuklarda aşı ve karantina şartı olmadığını ancak 18 yaşından büyük olanlar 10 günlük ev karantinasına tabi tutulacağını kaydetti.

Üstel, vaka sayılarında artış yaşanmaz ise Temmuz ayının ilk haftasında aşısız insanların da ülkeye kabul edilmesi kapsamında çalışmaların yürütüldüğünü ve tek PCR’la girişlere izin verileceğini dile getirdi.

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01/06/2021 11:29