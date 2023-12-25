Üstel: Bugün çok daha gelişmiş ve kurumsallaşmış bir yapıyla dünyaya yayın yapılması bizleri gururlandırıyor

Başbakan Ünal Üstel, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 60 yıl önce çetin mücadele günlerinde, kısıtlı sayıda teknik araç ve gereçle yayın hayatına başladığını kaydederek, “Bugün çok daha gelişmiş ve kurumsallaşmış bir yapıyla dünyaya yayın yapılması bizleri gururlandırıyor” dedi.

Başbakan Üstel, BRTK’nın 60’ıncı kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında şunları kaydetti:

“Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, bundan tam 60 yıl önce Kıbrıs Türk halkının haklı davasının tüm dünyaya duyurulması ve halkın doğru şekilde bilgilendirilmesi misyonu ile "Bayrak... Bayrak... Bayrak..." anonslarıyla yayın hayatına başlamıştı. Bayrak Radyosu o dönemlerden bugünlere Kıbrıs Türkünün varoluş ve bağımsızlık mücadelesine büyük güç katmıştır.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, kurulduğu günden bu yana Kıbrıs Türk Halkı’nın hem güvenilir habere ulaşmasını sağlamış hem de milli bilinci ve birliğin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlamıştır. Kamusal yayıncılık sorumluluğu ve toplumun her kesimine eşit mesafede durarak, Kıbrıs Türk’ünün güçlü sesi olan BRTK bu misyonla yoluna devam ediyor.

60 yıl önce en çetin mücadele günlerinde kısıtlı sayıda teknik araç-gereçle yayın hayatına başlayan BRTK'nın bugün çok daha gelişmiş ve kurumsallaşmış bir yapıyla dünyaya yayın yapar hale gelmesi bizleri gururlandırmaktadır.

BRTK'nın bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda hizmet veren, bugün hayatta olmayan tüm çalışan ve yöneticilerine Allah’tan rahmet diliyor, halen hizmet vermeye devam eden değerli BRTK personeline emekleri ve katkılarında dolayı teşekkür ediyor, Bayrak Radyo Televizyon Kurumumuzun 60. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.”