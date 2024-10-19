Üstel: Bugün, yerel yönetimlerimizin mihenk taşı olan muhtarlarımızın günü...

Başbakan Ünal Üstel, muhtarların halkla devlet arasındaki köprüyü kuran, en ücra köylere kadar vatandaşların ihtiyaçlarını devlete ileten ve sorunlara yerinde çözüm üreten çok önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Üstel yayımladığı Muhtarlar Günü mesajında, hükümet olarak, görevlerini daha etkin bir şekilde yürütebilmeleri için her zaman muhtarların yanında olduklarını vurguladı.

Hükümetin, muhtarlara verilen devlet katkısını asgarî ücretin yüzde 95'i oranına yükselttiğini hatırlatan Üstel, ayrıca, muhtarların çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla, “muhtarlık ofisleri” projesini hayata geçirerek, mevcut binaların ihtiyaçlarını teker teker tamamladıklarını kaydetti.

Halka en yakın kamu temsilcileri olarak, muhtarların güçlenmesi, yerel yönetimlerin kuvvetlenmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı çözüm bulunmasının önemine dikkat çeken Başbakan Üstel, “Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha güçlü bir KKTC için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.