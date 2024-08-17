Üstel: Büyük yangınla ilgili gelişmeleri üzüntü ile izliyoruz

Başbakan Ünal Üstel, önceki gün İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başlayıp halen devam eden yangın nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Üstel mesajında şunları kaydetti:

"İzmir Karşıyaka’yı etkisi altına alan büyük yangınla ilgili gelişmeleri üzüntü ile izliyoruz. Anavatan Türkiye’miz, İzmir yanında bir çok bölgede yangınla mücadele etmektedir. Şu ana kadar can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir. Anavatanımıza geçmiş olsun diliyor, yaraların sarılmasında, elimizden gelen katkıyı koymaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum."