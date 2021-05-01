Üstel, Çatalköy’de vatandaşı bilgilendirdi

Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in, halkı sağlık alanında yapılan çalışmalar ve Covid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler konusunda bilgilendirmek amacıyla başlattığı bilgilendirme toplantıları devam ediyor.

Ekibiyle birlikte, geçtiğimiz hafta, Alsancak , Lapta , Karşıyaka, Çamlıbel Tepebaşı, Akdeniz bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelen Üstel, bugün Çatalköy’de vatandaşı bilgilendirdi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, konuşmasına, tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutlayarak başladı ve bu toplantıları, sağlık alanında yapılan çalışmalar, Covid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler konusunda vatandaşı bilgilendirmek ve vatandaşın da sorularını yanıtlamak amacıyla düzenlediklerini ifade etti.

Bakan Üstel, 14 aydır, dünyayı sarsan ve ülkemize de yansımasıyla birlikte ülkede sağlık ve ekonomiyi etkisi altına alan Covid-19 ile mücadeleye devam ettiklerini belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Belediyeler ve özel laboratuvarlarla işbirliği içinde, daha önce günlük 2500 olan PCR testlerini 10 bine yükseltildiğini kaydeden Üstel, hedeflerinin antijen testleriyle birlikte test sayılarını 15 bine kadar çıkarmak ve risk taşıyan alanlarda testleri yaygınlaştırarak salgının önünü almak olduğunu ifade etti.

Aşılama konusunda yapılan çalışmalara değinen Üstel,bu güne kadar KKTC’ye 140 bin aşı gönderen Anavatan Türkiye’ye her konuda olduğu gibi bu konuda KKTC’ye yaptığı katkılar için teşekkür etti.

AB’den ise 16 Bini AstraZeneca, 4 bini Biontech olmak üzere, 20 bin aşı geldiğini kaydeden Üstel, Güney Kıbrıs’ın bu konuda da Kıbrıslı Türklere adaletsiz davranarak, 7’de bir oranında aşı göndermek yerine kendisine gelen 250 bin aşının 10da birini gönderdiğini anımsattı.

AB’den gelen son parti aşılarda bazı komplikasyonlara neden olduğu bilinen AstraZeneca aşısının , KKTC’ye gönderildiğin dile getiren Üstel, AstraZenece aşılarının , yurtdışına seyahat etmek isteyen vatandaşlara talepleri üzerine sadece Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapıldığını belirtti.

Türkiye’nin gönderdiği Sinovac aşılarının, ülke genelinde 19 Merkezde yapılmaya devam ettiğini dile getiren Üstel, aşılama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Aşılama konusunda şu anda en büyük kriterin yaş ve kronik hastalık olduğunu kaydeden Üstel, birçok yerde, aşılamada 50 yaş üzerine kadar inildiğini anlattı.

Hedeflerinin 11 Mayıs’a kadar 50 yaş aşılamasını bitirerek, önceliği kurum kuruluşlarda, riskli sektörlere vermek olduğunu vurgulayan Üstel, belediye çalışanları, sivil savunma ekipleri, öğretmenler gibi risk gruplarını aşılayarak, diğer sektörleri de birer birer aşılamaya devam edeceklerini kaydetti.

Sağlık koşulların göz önünde bulundurarak, otel karantinasının ekonomide yarattığı yükü hafifletmek için kriterleri belirleyerek, bileklikle ev karantinası uygulamasını başlatıldığını anımsatan Üstel, 12 yaş altı çocuk sahibi olanlar, 70 yaş üzeri yaşlılar ve kronik hastaları olanlara bileklikle ev karantinası uygulamasını devam ettiğini söyledi.

Üstel,Son olarak dün akşam açıklanan bir kararla, bayram tatilini ülkesinde geçirmek isteyen öğrencilerin de ev karantinası kapsamına alındığını anımsattı.

Ülkede ekonomik çarkların dönmeye başlaması için belirli açılımlar yapıldığını , bu kapsamda, kapalı devre turizmi başlattıldığını ifade eden Üstel, turistlerin otellerinden çıkmadan bileklik uygulamasıyla konaklama yaptığını kaydetti.

Bu uygulamada, turistlere şu ana kadar otellerinden çıkma izni verilmediğini dile getiren Üstel, otel dışına çıkma konusunda Haziran ayı başında üst kurulun alacağı kararlara göre farklı açılımlara gidilebileceğini söyledi.

Pandemi döneminde sağlık alt yapısının da güçlendirildiğini, Acil Durum Pandemi Hastanesiyle Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ayrıldığını belirten Üstel,hedeflerinin, Pandemi hastanesinde 60’tan 100 ‘e çıkarılan yatak sayısını 140 a çıkarmak olduğunu kaydetti.

Üstel, vaka sayısı ve salgının durumunu gözlemleyerek, Sağlık Üst Kurulunun alacağı kararlar ışığında, Haziran ayında ekonominin canlanmasına katkı sağlayacak yeni açılımları hayata geçirmek olduğunu da ifade etti. BRT

Bu habere tepkiniz:



01/05/2021 16:13