Üstel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyeti kabul etti

Başbakan Ünal Üstel, Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle ülkede bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakan Üstel, görüşmede yaptığı konuşmada, Özel başkanlığındaki CHP heyetini 50. yıl etkinlikleri kapsamında misafir etmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

1950’li yıllardan 1974’e kadar Kıbrıs Türk halkının zulüm altında varoluş mücadelesi verdiğini kaydeden Üstel, o zamanın Başbakanı ve CHP Başkanı Bülent Ecevit ve ortağı Necmettin Erbakan'ın cesur yürekleriyle aldıkları kararlar ışığında bugün Barış ve Özgürlük Bayramı'nın kutlandığını belirtti.

Bütün imkansızlıklara rağmen yapılan Mutlu Barış Harekatı’yla barışın sadece Türklere değil Rumlara da geldiğini kaydeden Üstel, diğer tarafta o zamanın zihniyetinin sürdürüldüğünü, Yunanistan ile savunma iş birliği yapılarak, savaş uçağı getirme hazırlığı içerisinde olunduğunu söyledi.

Üstel, CHP’ye dün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Büyük Millet Meclisi'nde alınan tarihi karara imza atmalarından dolayı teşekkürlerini de ileterek, bu tarihi kararla ikinci bir bayram yaşadıklarını ifade etti.

- Üstel: “TBMM kararının ardından TDT’ye asil üye olunmasıyla KKTC çok daha rahat edecektir”

Kıbrıs Türk halkının 1974’e kadar yaşadıklarını bugün Filistin halkının yaşadığını ve Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi kurumların bu duruma seyirci kaldığını dile getiren Üstel, “Ne mutlu bizlere ki bizim Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti vardı.” diyerek, bugünlere gelinebildiğini ve KKTC’nin kurulduğunu vurguladı.

Başbakan Üstel, Türk Devletleri Teşkilatı’na KKTC’nin gözlemci üye olmasının ardından yaşanan gelişmelere de işaret ederek, Azerbaycan’da ilk defa bir üçüncü ülkede Başbakan olarak devlet protokolüyle karşılandığını kaydetti.

Ekonomik ilişkilerin de güçlenmekte olduğuna dikkat çeken Üstel, İlk defa üçüncü bir ülkeye KKTC’nin sağlık sertifikalarıyla narenciye ihraç edildiğini, başka sanayi ürünlerinin de ihraç edilmeye başlandığını belirtti.

Dün alınan TBMM kararının ardından Türk Devletleri Teşkilatı’na asil üye olunmasıyla KKTC’nin çok daha rahat edeceğine inanç belirten Başbakan Üstel, 1974 Barış Harekatı'nda kaybedilen Mücahit ve Mehmetçiklere, bu işin kıvılcımını yakan Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’a Allah’tan rahmet diledi.

- Özel: “Katliamın başında uluslararası toplum üzerine düşeni yapsaydı, bu büyük acılar yaşanmayacaktı”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ise, heyetini takdim ederek başladığı konuşmasında, Başbakan Üstel şahsında KKTC halkını saygı ve sevgiyle kucakladıklarını kaydetti, tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

Özel, yaşanılan acılı günlerin ne Kıbrıs’ta ne de başka bir coğrafyada bir daha yaşanmaması temennisi paylaşarak, geçenlerde katliamının 29. yılında mezarını ziyaret ettiği Aliya İzzetbegoviç'in “Unutulan katliamlar tekrarlanır.” sözünü hatırlattı.

“Adada büyük bir katliam yapıldı. O katliamın ilk başladığı aşamalarda uluslararası toplum üzerine düşeni yapsaydı, bu büyük acılar yaşanmamış olacaktı. Sonrasında da bir barış harekatına da ihtiyaç olmayacaktı.” diyen Özel, bugün aynı mezalimin Filistin’de yaşandığını, uluslararası toplumun yine sessiz kaldığını kaydetti. Özel, Filistin’de çok daha cesaretli, kararlı ve bütünleşik bir tutum sergilenmesi çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türkü'nün çok önemli sorunları bulunduğunu ve bu sorunların aşılması için hep birlikte yapılması gereken şeyler olduğunu kaydeden Özel, yer aldıkları uluslararası platformlarda Kıbrıs meselesinin adil bir şekilde çözülmesine vurgu yaptıklarını, bugün uygulanan ambargoların, uluslararası tecridin, doğrudan uçuş ve ticaretin olmaması gibi durumların kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Özel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmelerinde Türkiye'nin Gümrük Birliği sürecinin Güney Kıbrıs'a uçaklarının Türkiye'ye izin almaksızın inmesinin ve gemi hareketinin önünü açacak bir sürece yol açabileceğini, bu sürecin doğru yönetilmesi gerektiğinin ele alındığını söyleyerek, bu noktada Kıbrıs Türk halkının haklı talepleri olduğunu ve yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Biz, Türkiye'de yapılacak seçimlere kadar muhalefet partisiyiz. Ama yurt dışında Türkiye'nin partisiyiz. Dolayısıyla KKTC’nin de partisiyiz. KKTC’nin haklı davasını anlatmayla mükellef bir partiyiz.” diyen Özel, Türkiye’de iktidar ve muhalefetin farklı konularda değerlendirmeleri olabileceğini ama Kıbrıs’ın arkasında tek yumruk olmanın önemli olduğunu söyledi.

Özel, geçmişte yaşananlardan ders alarak Kıbrıs’ın geleceği için doğru bir stratejinin izlenmesi gerektiğinin altını çizerek, “KKTC’nin kurulmasına vesile olan Barış Harekatı’nı, hem Rumlara hem Türklere barış getiren o harekatı bir kez daha selamlıyoruz.” diye konuştu.

Kabul, karşılıklı hediye takdimiyle tamamlandı.