Üstel, çok tartışılan yasa ile koalisyon hükümetinin ne amaçladığını açıkladı

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10/04/2023

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Üstel, çok tartışılan yasa ile koalisyon hükümetinin ne amaçladığını açıkladı

Başbakan Ünal Üstel Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda  kürsüye çıkarak Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı hakkındaki eleştirileri yanıtladı. Üstel, yasa ile koalisyon hükümetinin ne amaçladığını açıkladı. Üstel Cumhuriyet Meclisi’nde şöyle konuştu:

“Bu yasanın geçmesinden alacağımız yetki ile amacımız ülkedeki elektrikteki arz ve güvenliği sağlamaktır, enerjideki açığı kapatmaktır. Kıb-Tek iki adet jeneratör aldı ancak yeterli olmadığı için jeneratör almaya devam edecektir. Ülkede enerjinin önünü açmanın tek yolu Türkiye’den ülkeye kablo ile elektrik gelmesidir. Buradaki kırmızı çizgimiz enterkonnekte sisteme geçmektir. Ayrıca yasa ile  ülkedeki çevreci güneş enerjisinin önünü açmayı amaçlıyoruz”..

10/04/2023 12:20
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TAGS: üstel
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