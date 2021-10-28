Üstel, Cumhuriyet Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üstel mesajında, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yüce Türk ulusunun kahramanlıklarıyla yazılan destan olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98’inci yılını aynı duygu ve inanç içinde büyük bir coşkuyla kutladıklarını kaydetti.

Türk Milletinin üstün gayret ve fedakarlıklarıyla kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin, bugün etrafında yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen, her alanda gelişim göstererek sürekli ve saygın bir ülke haline geldiğini vurgulayan Üstel, mesajına şöyle devam etti:

“Yüce Türk Milletinin Türkiye Cumhuriyeti'ni var eden ortak değerler etrafında her zamankinden daha sıkı bir şekilde kenetlenerek özellikle birlik ve beraberliğini koruyarak çok daha güçlü, çok daha refah bir Türkiye Cumhuriyeti yaşatacağına yürekten inanıyorum.

Türk Milletinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı olarak bu coğrafyada Anavatan Türkiye ile el ele çıktığımız yolda sonsuza kadar gönül gönüle yürümeye fedakârlıklarla devam edecektir.

Bu anlamlı günde başta büyük Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, Türk Ulusunun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum”

Bu habere tepkiniz:



28/10/2021 16:55