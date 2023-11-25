Üstel: Derdimiz kurultay değil ülkemiz

ads ads ads ads
25/11/2023

ads
Üstel: Derdimiz kurultay değil ülkemiz


Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinin kurultay tarihini duyurarak dertlerinin kurultay değil ülke meseleleri olduğunu belirtti.

Üstel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “KURULTAY TARİHİMİZ BELLİ: Kurultayımızı 2024 yılının Eylül ayında yapacağız. Bu konuda neredeyse herkes hemfikirdir. O güne kadar ülke ve toplum sorunları ile ilgilenmeye devam edeceğiz. UBP yöneten partidir; tek derdimiz kurultay olamaz. Kurultay gündemini ön planda tutmayarak icraat yapacağız.”

25/11/2023 14:11
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: ünal üstel
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.