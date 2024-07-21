Üstel: Doğukan yine bizi gururlandırdı…

Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Doğukan Ulaç'ı tebrik etti.

Paylaşım şu şekilde;

"Turkcell Türkiye uzun kulvar yıldız, Genç ve Büyükler Bireysel Yüzme Şampiyonasının ilk gününde 1500 metre serbestte 15:55.68'lik derecesi ile Türkiye Şampiyonu olan Doğukan Ulaç'ı tebrik ederim.

Sevgili Doğukan’ın son yıllarda başarılarına başarı eklemesi ülkemiz gençliğine örnek olmaktadır.

Ülke gençliğimizi yüreklendiren Doğukan Ulaç'ın başarısının devamı için bizler de elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz…

Ülke gençliğimizin spor alanlarında başarı göstermesi bizlerin en büyük isteğidir.

TEBRİKLER DOĞUKAN ULAÇ..."