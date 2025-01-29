Üstel: “Dünya ile yarışan bir KKTC için kalkınmamızı hızlandırmalıyız”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, günübirlik çalışma ziyareti için KKTC’ye geldi.

Yılmaz ve beraberindeki heyeti Ercan Uluslararası Havalimanında Başbakan Ünal Üstel karşıladı. Ardından Başbakan Üstel ile Yılmaz basın toplantısı düzenledi.

Üstel: "Hedefimiz, güçlü, istikrarlı, planlı ve süründürülebilir kalkınma hedefini yakalamış bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir”

Başbakan Ünal Üstel, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve heyetini ülkede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki sarsılmaz ilişkiler ve işbirliklerini daha da üst seviyeye taşımak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Üstel, bugün KKTC'nin dördüncü beş yıllık kalkınma planının sunuşuna katılacaklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Hükümete geldiğimiz ilk günden itibaren, bu ülkede istikrasızlıklar yüzünden yıllarca hayata geçirilmemiş pek çok proje ve reform olduğunu hep söylüyoruz. İşte 5 yıllık kalkınma planı da bunlardan bir tanesi. Bu son derece önemli bir adımdır. Kalkınma Planını son derece önemsiyoruz."

-"Dünya ile kucaklaşan ve dünya ile yarışan bir devlet olmak istiyorsak, kalkınmamızı hızlandırmalıyız"

Ekonomik konularla ve kalkınma planları üzerinde yıllarca uğraşan ve bu konuda ciddi deneyim sahibi olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın da kendileriyle aynı duyguları paylaştığını düşündüğünü dile getiren Başbakan Üstel, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, kendi ayakları üzerinde duran, dünya ile kucaklaşan ve dünya ile yarışan bir devlet olmak istiyorsak, kalkınmamızı hızlandırmalıyız ve her şeyden önemlisi bunu planlı şekilde yapmalıyız. Hedefimiz, güçlü, istikrarlı, planlı ve süründürülebilir kalkınma hedefini yakalamış bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir.”

Başbakan Üstel, halka hizmet noktasında, eli, gözü, yüreği ile halka dokunan muhtarlarla da bir toplantı gerçekleştireceklerini ifade ederek, “Bu toplantıyı da son derece önemsiyoruz” dedi.

Hükümetimizi kurdukları günden bu yana Türkiye ile karşılıklı sevgi, saygı ve iş birliğine dayalı ilişkileri en üst seviyelere çıkardıklarını ve böyle devam ettiklerini ifade eden Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Bugün aynı zamanda, ülkemizde devam eden projelerin geldiği aşamaları da ele alacağız. Bunun yanında yeni projelerimizin ne zaman başlatılacağı üzerinde de duracağız. Hastane projelerimiz başladı, devam ediyor. Lefkoşa Kuzey çevre Yolu Projesi, Girne Doğu Çevre Yolu Projesi, Karpaz’a yol projesi gibi projeler gündemimizde olacak. Devam eden okul projelerimiz var, devam eden diğer sağlık projelerimiz var. Geçen yıl gündemimize aldığımız KKTC’nin enerji arzının karşılanmasına yönelik projelerimiz var. Hepsini gözden geçireceğiz. Diğer yandan artık tamamlanması gün meselesi olan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin bir simgesi haline dönüşerek yüzyıllar boyunca varlığını koruyacak, yeni cumhurbaşkanlığı ve yeni meclis binamızın projesi var. Gördüğünüz üzere bu yıl ve 2026 yılı içerisinde hayat bulacak pek çok projemiz ülkede yaşayan tüm vatandaşlarımızın direk hayatına dokunacak. Özellikle yol projeleri, hastane projeleri, eğitim, tarım, su ve enerji projeleri ülkede yaşayan herkesin hem hayatına dokunacak hem de hayat seviyesini yükseltecek. Dolayısı ile bu ziyaretin tarihi bir ziyaret olduğunu düşünüyorum.”

Başbakan Üstel konuşması sonunda, bu vesileyle Yılmaz’a teşekkür etti.