Üstel: Durmak yok yola devam, durmak yok hizmete devam

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Merkez Yönetim Kurulu’nun belirlenmesinin ardından bir açıklama yaptı.

Üstel, parti politikalarına uygun çalışacak esas kadroları belirlemeye devam ettiklerini ifade etti.

UBP’nin tabandan en üst kademeye kadar örgütsel yapısıyla ve dinamizmiyle devletine hizmet etme amacıyla çalıştığını vurgulayan Üstel, “Hepimiz UBP ve devletimiz için buradayız. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimler var. Yetkili kurullarımızı, barış içinde parti içi yarışla tamamlayıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” dedi.