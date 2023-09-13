Üstel: El ele ve gönül gönüle ilerlemeye devam edeceğiz

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın resmi ziyaretine dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyaretin önemine vurgu yaparak şunları ifade etti:

"Resmi temaslarda bulunmak ve "Su Master Planı Çalışmaları Lasmanı"na katılmak üzere adamıza bir ziyaret gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ağırlamaktan gurur duyduk.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan' a ve Sayın Cevdet Yılmaz'a ülkemiz için önemli projelerin hayata geçmesi adına verdikleri destekten ötürü teşekkür ederim.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünya ile buluşturma hedefimiz var. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti yanımızda ve destekçimiz oldukça bu hedef doğrultusunda, el ele ve gönül gönüle ilerlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı