Üstel: EL-SEN iş yavaşlatıyor, halkımız doğrudan mağdur ediliyor

Başbakan Ünal Üstel, bugün Teknecik Elektrik Santrali’ne giderek, güncel çalışmalar, üretim, arızalar ve yaşanan elektirk kesintileri ile ilgili bilgi istedi.

Toplantı sonrası Önemli açıklamalarda bulunan Üstel, “Beklenmedik kesintiler yaşanıyor, beklenmedik arızlar yaşanıyor. Bu konuda polise de görev düşüyor dedi.

Kesintilerle ilgili bilgi almak için Teknecik’i ziyaret ettiğini belirten Üstel, yetkililerin sabotaj ihtimali dahil her tür ihtimalin üzerinde de durduğunu belirtti.

Bu sıcaklarda insanların elektriksiz kalmasını, üretimin durmasını asla istemediklerini belirten Üstel, kökten çözüm için gerekli adımları attıklarını, ama bu gerşekleşinceye kadar bu süreçte olası sabotajlarla ilgili de önlem almak zorunda olduklarını söyledi.

Üstel, “mevcut bacadan Tarihte hiç bu kadar kara duman çıkmamıştır. 5 mobil santral aynı anda arıza yaptı. İlgili polis teşkilatımızı göreve çağırdım, bu konuda soruşturma istiyoruz. Polisimizin soruşturması ile eğer bir suç ya da suçlu varsa bunun da ortaya çıkmasını istiyoruz” dedi

Kurumun çalışanlarının çok önemli bir bölümünün özveri ile çalıştığını da vurgulayan Üstel, “Sendika iş yavaşlatıyor, bu kadar insani ve hayati bir konu siyasal küçük hesaplara alet ediliyor, bu hükümete değil halka yapılan en büyük haksızlıktır” Dedi.

Üstel, “Bunu halka yapmaya kimsenin hakkı da yok yetkisi de yok. İnsanların en temel ihtiyacı Üzerinden kimseye siyaset yaptırmayacağız. Ayıptır, yazıktır günahtır. Elektirik yaşamsal bir ihtiyaçtır, hastalarımız var, bu üretime ihtiyaç duyan ekmek derdinde olan insanlarımız var, içinde insan sevgisi olan kimse halkımıza bunu reva göremez” diye konuştu

diyen Üstel, arızalara karşı dıştan takviye ekip alındığını, 5 mobil jeneratörün acilen tamir edilip, elektrik enerjisi verileceğini ifade etti.

Üstel, polisin de çalışmalarını eş zamanlı yürüteceğini, halkı hep birlikte karanlıktan kurtaracaklarını söyledi.

Üstel, “Biz her türlü iyi niyeti ortaya koyuyoruz ama basıları ülkeyi karanlıklara boğarak küçük hesaplar peşinde koşuyor” dedi.

Yatırım yapılmadığı yorumlarına karşı çıkan Üstel, 2013 Yılından sonra, son iki yılda önemli yatırımlar yapıldığını söyledi.

Anavatan Türkiye’nin de iki tane jeneratör gönderdiğini hatırlatan Üstel, 4 tane daha mobil jeneratör alınması için uluslararası ihaleye çıkılacağını açıkladı.

Üstel, temel hedefimiz elektrik sorununu kökten çözmek. Kablo ile elektrik konusunda fizibilite çalışması bitiyor. Kısa zaman açıklayacağız” diye ekledi.